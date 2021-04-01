Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kağızman'a bağlı Aydınkavak köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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