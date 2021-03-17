Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
17.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:16
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kozlu köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik