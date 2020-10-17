Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
17.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:16
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Çolaklı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Çolaklı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış ilçesi Çolaklı köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik