Kars'ta bir köy Kovid-19 karantinasına alındı
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Kars'ta bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

04.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:34
Kars'ta bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Bacalı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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