Kars'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
29.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:29
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Koçköy köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
Uygulama kapsamında köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Kaynak: AA