Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Kars'ta bir köy Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ta bir köy Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye girişler yasaklandı.

Kars merkeze bağlı Ataköy (Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde güvenlik önlemi alan jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Ataköy karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı