Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Kars'ın Selim ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
09.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:35
Kars'ın Selim ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Bayburt köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.
Kaynak: AA