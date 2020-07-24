Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Kars'ın Selim ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
24.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:23
Kars'ın Selim ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Beyköy köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Kaynak: AA