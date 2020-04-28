Kars'ta bir köy karantinaya alındı Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köyde daha karantina uygulanmaya başlandı.

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köyde daha karantina uygulanmaya başlandı. Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Arslanizi köyünün bugün itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi. Kaynak: AA