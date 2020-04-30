Kars'ta bir köy karantina alındı
Kars'ta Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Aşağı Damlapınar Köyü karantinaya alındı.
30.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:58
Kars'ta Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Aşağı Damlapınar Köyü karantinaya alındı.
Kars'ın Selim İlçesi'na bağlı Aşağı Damlapınar Köyü'nde güvenlik önlemleri alan jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor.
Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Aşağı Damlapınar Köyü'nde ki karantinanın 14 gün sonra yapılan sağlık kontrollerinin ardından karantinanın kaldırılıp, kaldırılmamasına karar verilecek. - KARS
Kaynak: İHA