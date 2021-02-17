Bir kızı kaçırıp alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
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Bir kızı kaçırıp alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

17.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:19

Kars'ta küçük yaşta bir kızı kaçırıp alıkoydukları öne sürülen 6 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Kars'ta küçük yaşta bir kızı kaçırıp alıkoydukları öne sürülen 6 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Kentin Halefoğlu köyünde 17 yaşındaki G.O'yu zorla kaçırdıkları öne sürülen 6 kişinin yakalanması amacıyla Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu mağdur kızın alıkonulduğu evi belirleyen jandarma, düzenlediği operasyonla G.O'yu kurtarıp zanlılar S.O, T.O, B.O, N.O, M.O. ve K.O'yu yakaladı.

Ekipler, genç kızı ailesine teslim etti.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden T.O. adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Bir kızı kaçırıp alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Bir kızı kaçırıp alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Bir kızı kaçırıp alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Bir kızı kaçırıp alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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