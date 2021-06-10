Kars'ta bir iş yeri yandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir işyeri yandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir işyeri yandı.

Sarıkamış Belediyesinin de hizmet verdiği 5 katlı binanın giriş katında Ahmet Demirci'nin işlettiği terzi dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Güvenlik görevlilerin yangını fark etmesiyle olay yerine itfaiye görevlileri çağrıldı. Gelen itfaiye görevlileri yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Olayda, belediyeden kiralandığı belirtilen terzi dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci