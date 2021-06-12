Kars'ta bir belde de etkinlikler yasaklandı

Kars'ta bir beldenin karantinası kaldırıldı.

Kars'ta bir beldenin karantinası kaldırıldı. Karantinası kaldırılan belde bu sefer her türlü etkinlik yasaklandı.

Kars'ın Digor ilçesine beğlı Dağpınar beldesi Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan karantina kaldırılırken, belde de düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinlikler yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği Digor Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Dağpınar beldemizde karantina Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile kaldırılmış olup, ancak 7 gün süre ile düğün, nişan, kına, mevlit, sünnet, asker uğurlama ve spor müsabakaları gibi geniş katılımlı olabilecek her türlü toplu etkinlikler Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile yasaklanmıştır" denildi.

Öte yandan Digor Dağpınar Beldesi'ne Hıfzısıhha Kurulu Kararı alınan kararlara uymayanlar hakkında ise yasal işlem yapılacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı