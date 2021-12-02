Kars'ta bir araçta sahte parayla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta bir araçta sahte parayla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta bir araçta sahte parayla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Kars'ta bir araçta sahte parayla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KARS (AA) - Kars'ta bir araçta sahte parayla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, bulundukları araçta 211 bin 600 liralık sahte para ele geçirilen D.M.B. (28), İ.N. (48) ve Ö.A'nın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Kars Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınarak tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen D.M.B. ve İ.N. tutuklandı, Ö.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title