Kars'ta bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde durdurulan bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi.
23.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:12
Kars'ın Kağızman ilçesinde durdurulan bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi.
İlçeye bağlı Akçay köyü mevkisinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, tarihi nitelikteki 1995 sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili araçtaki 4 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA