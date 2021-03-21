Kars'ta bin 758 kişinin GBT sorgulaması yapıldı
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Kars'ta bin 758 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

21.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:46
Kars'ta bin 758 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

Kars'ta polisin düzenlendiği asayiş uygulamasında bin 758 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Kars'ta polisin düzenlendiği asayiş uygulamasında bin 758 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bir işyerinde ise 120 adet havai fişek, 174 adet torpil ve 200 adet konfeti ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce güven ve huzur uygulamaları devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin il genelinde yaptıkları uygulamalarda bin 758 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Yoklama kaçağı 5 kişi yakalanarak ilgili kuruma teslim edildi.

Uygulamalarda bin 37 araç sorgulandı. Kusurlu görülen 127 araca cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında 298 işyeri denetlendi, 1 işyeri sahibine 'Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirilmesi' suçundan adli işlem yapıldı. Polis işyerinde 120 adet havai fişek, 174 adet torpil ve 200 adet konfeti ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde vatandaşların güvenliklerini sağlamak için bu tür uygulamaların yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan kentte polisin yaptığı uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'a teşekkür ederek uygulamalarının devam etmesini istedi. - KARS

Kars'ta bin 758 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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