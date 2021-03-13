Kars'ta bidonla kayak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars'ta bidonla kayak

13.03.2021 08:34 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:40
Kars'ta bidonla kayak

KARS'ın merkez Ağadeve köyünde yaşayan gençler, dağın tepesine çıkardıkları su bidonlarıyla kayarak, eğleniyor.

KARS'ın merkez Ağadeve köyünde yaşayan gençler, dağın tepesine çıkardıkları su bidonlarıyla kayarak, eğleniyor. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 dağ arasındaki köy, bahar ve yaz aylarında yeşilliğiyle dikkat çekerken, kışın karla kaplanıyor. Halk arasında 'İkiz Dağlar' diye de adlandırılan ve 1 metre karın bulunduğu dağlar, kent merkezinin birçok noktasından görülüyor.

Ağrı'ya 30 kilometre uzaklıktaki 2 dağın arasında yer alan Ağadeve köyü, baharda ve yazın yemyeşil olurken, kış aylarında ise kar yağışıyla beyaz örtü ile kaplanıyor. Bölge halkının 'İkiz Dağlar' ismini verdiği dağlar, kışın çocukların ve gençlerin eğlence mekanı haline geliyor. 1 metreyi aşan karın bulunduğu dağ, kayak yapma imkanı sunuyor. Köydeki gençlerin de kışın en büyük eğlencesi su bidonlarıyla kayak yapmak oluyor. Sabah erken saatlerde kalkıp, köydeki işlerini tamamlayan gençler, aktivite olarak belirledikleri kayağı ihmal etmiyor.

'KÖY USULÜ KAYAK'Gençler, kayak takımı olarak ise ağır su bidonlarını kullanıyor. İp bağladıkları bidonlarla dağı tırmanmaya başlayan gençler, ilk önce köy içinden geçen dereyi aşıyor. Yoğun karda yürümekte bile zorlanan gençler, bidonların da ağırlığıyla enerji sarf ediyor. Karda bata çıka dağa tırmanmayı başaran gençler, yüzüstü uzandıkları bidonlarla kaymaya başlıyor.Bidonla kaymanın zevkli olduğunu söyleyen gençlerden biri, "Bu da bizim köy usulü kayağımız. Bidonlarla kaymak bize adrenalin yaşatıyor. Bundan da büyük keyif alıyoruz" dedi.

Gençleri heyecanla izleyen çocuklar ise dönüş yolculuğunda bidonlarla kayarak, eğleniyor. Kara batan ve yuvarlanan çocuklar, çok mutlu olduklarını söylüyor.


Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak
Kars'ta bidonla kayak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Esra Erol Birol Güven Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Er Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta bidonla kayak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 08:42:30. #1.15#
title