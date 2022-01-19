KARS (İHA) - - Kars'ta beyaz esaret

Araçlar yollarda kaldı, 97 köy yolu ulaşıma kapandı

KARS - Kars'ta kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kentte 97 köy yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. kötü hava koşullarından dolayı okullar tatil edilirken, kentte araçlar yollarda kaldı, araçları kurtarmak için vatandaşlar bir birlerine yardım etti.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kent genelinde karla mücadele yaparken, yüksek kesimlerde etili olan tipi ise yürütülen çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipiden dolayı merkezde 13, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 11, Digor'da 10, Kağızman'da 15, Sarıkamış'ta 19, Selim'de 18 ve Susuz'da 9 olmak üzere toplam 97 köyün kentle bağlantısı kesildi.

Kente bağlantısı kesilen köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.