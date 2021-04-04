Kars'ta belediyeden bahar temizliği
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Kars'ta belediyeden bahar temizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta belediyeden bahar temizliği

Kars'ta belediye cadde ve sokaklarda bahar temizliği yapıyor, belediye ekiplerinin kaldırım ve caddeleri yıkamasını sahipleri tarafından gelişi güzel park edilen araçlar zaman zaman aksatıyor.

Kars'ta belediye cadde ve sokaklarda bahar temizliği yapıyor, belediye ekiplerinin kaldırım ve caddeleri yıkamasını sahipleri tarafından gelişi güzel park edilen araçlar zaman zaman aksatıyor.

Vali/Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin cadde ve sokaklarında bahar temizliği başlattı.

Ekipler, cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak temizliyor. Ekipler ayrıca yıkanan kaldırım ve caddeleri dezenfekte de ediyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye Müdürlüğü ekiplerinin birlikte sürdürdüğü çalışmalarda şehirdeki kaldırımlar, yollar ve ara sokaklar tamamen köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Belediye ekiplerimiz Korona virüse karşı ülke genelinde başlatılan tedbirleri kendi yerelimizde de uygulamak üzere ilk günden itibaren çaba sarf etmektedir. Şehrin tüm cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle tüm önlemler alınarak çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

Öte yandan belediye ekiplerince yapılan bahar temizliği çalışmalarına vatandaşlardan da destek istendi. Belediye ekipleri yıkma yaptıkları caddelerde gelişi güzel park edilen araçların kısa süreliğine de olsa kaldırılmasının çalışmaların daha sağlıklı yapılacağını kaydettiler.

Belediye ekiplerince yürütülen bahar temizliği çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Yapılan çalışmalarla kaldırım ve caddeler pırıl pırıl oldu. - KARS

Kars'ta belediyeden bahar temizliği
Kars'ta belediyeden bahar temizliği
Kars'ta belediyeden bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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