Kars'ta belediye yol yapım çalışmalarına başladı
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Kars'ta belediye yol yapım çalışmalarına başladı

22.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:13
Kars'ta belediye yol yapım çalışmalarına başladı

Kars'ta 2 dönemdir yapılmayan ve kentin kanayan yarası haline gelen 'bozuk yollar' Vali Öksüz'ün girişimleriyle yapılıyor.

Kars'ta 2 dönemdir yapılmayan ve kentin kanayan yarası haline gelen 'bozuk yollar' Vali Öksüz'ün girişimleriyle yapılıyor.

Kars'ta Bağımsız ve HDP'li belediye tarafından bir türlü yapılmayan yollar belediye ye kayyum atamasıyla birlikte yapılmaya başladı. Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz'ün talimatlarıyla yol yapım çalışmaları ara mahallelerden başlatıldı. Belediye ekipleri, yıllardan beri el vurulmayan yolları yapmaya başlaması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

"Yıllarca el vurulmadı"

Kars'ta özellikle ara mahallerin yollarına yıllarca el vurulmadığını ifade eden vatandaşlar, "Bizler yıllarca çamurda yürüdük. Defalarca yollarımızın yapılması için belediye gittik. Ancak hiç kimse bizlerin sesini duymadı. Çamur deryası olan yollarımız kayyum atanmasıoyla birlikte yapılmaya başladı. Bizler çok sevindik. En azından çamurdan kurtulmuş olacağız" dediler.

"Karaçanta yapmadı, Bilgen ilgilenmedi"

Bağımsız Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın defalarca söz vermesine rağmen yollarının yapılmadığına dikkat çeken Halitpaşa mahallesi sakinleri, "Bağımsız belediye yapmadı, HDP'li belediye ilgilenmedi. Yollarımız kabus olmuştu, araçlarımız kırılıyordu, yağmur yağınca çamur deryasına dönüyordu. Defalarca belediyeye gittik, kimse ilgilenmedi, Allah belediye başkanımız valimiz Türker Öksüz'den razı olsun, bizler söylemeden yollarımızı yapmaya başladı. Her gelen şehir merkezini yapıyordu, şimdi kenar mahallelerin yolları yapılıyor. İnşallah yol sorunumuz kalmaz" diye duygularını dile getirdiler.

Öte yandan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz,'ün talimatlarıyla belediye ekipleri, kenttin bir çok noktasında yol çalışması başlattı. Belediye'nin havaların tamamen ısınmasının ardından yol çalışmalarına ağırlık vereceği öğrenildi. Kars'ta mahallelerde yürütülen yol çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürdü. - KARS

Kars'ta belediye yol yapım çalışmalarına başladı
Kars'ta belediye yol yapım çalışmalarına başladı
Kars'ta belediye yol yapım çalışmalarına başladı
Kars'ta belediye yol yapım çalışmalarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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