Kars'ta belediye polenli ağaçları kesiyor Kars Belediyesi, vatandaşların sağlığı için polen yayan ağaçları kesiyor.

Kars Belediyesi, vatandaşların sağlığı için polen yayan ağaçları kesiyor.

Özellikle Haziran aylarında salgılamış oldukları polen ve pamukçuklarla alerjik rahatsızlıkları tetikleyen ve vatandaşları ayrıca rahatsız eden kavak ağaçları, Kars Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kesiliyor.

Kars'ta kent merkezi ve mahallelerde polen ve pamukçuk üreten ve peyzaj değeri olmayan kavak ağaçlarının kesimi için sahipleriyle irtibata geçen Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, güvenli bir şekilde kesim işlemlerini yürütüyor.

İlk önce çevre güvenliğini sağlayan Belediye ekipleri, vatandaşların ve çevrenin zarar görmemesi için tedbirli biçimde kesim işlemlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşların belediyeye ulaşarak talep etmeleri durumunda, aciliyet sırası gözetilerek kesim işlemi gerçekleştiriyor. - KARS

Kaynak: İHA