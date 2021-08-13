Kars'ta belediye çocukları unutmadı
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Kars'ta belediye çocukları unutmadı

Kars'ta belediye çocukları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta belediye çocukları unutmadı.

Kars'ta belediye çocukları unutmadı. Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde çocuklar için parklar yapılıyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün girişimleri doğrultusunda çocukların oyun oynayıp sosyalleşeceği ve aileleri ile vakit geçireceği yeni park alanları yapıyor. Bu kapsamda 7 ayrı noktada oyun grupları ve park mobilyalarının montajlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi Filli Park alanında montaj ve kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Montaj ve kurulum çalışmalarını tamamlandıktan sonra parklar çocukların hizmetine açılacak. - KARS

Kars'ta belediye çocukları unutmadı
Kars'ta belediye çocukları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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