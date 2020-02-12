Kars'ta bazı ilçelerde eğitime kar engeli
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Kars'ta bazı ilçelerde eğitime kar engeli

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tüm okullarda, Kağızman ilçesinde ise bazı yüksek rakımlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

12.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:48
Kars'ta bazı ilçelerde eğitime kar engeli

'ın ilçesinde tüm okullarda, ilçesinde ise bazı yüksek rakımlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarıkamış ilçesinde tüm okullar tatil edildi.

Kağızman ilçesinde ise tipi ve kar yağışının yoğun olduğu yüksek rakımlı köyler Akyayla, Yağlıca, Keşiskıran, Yellikıran, Yukarı Karagüney, Çaybük, Tunçkaya, Akören, Karakuş, Taşbilek, Çengilli, Ülker, Karaboncuk ile 'de ilk ve orta okullarında eğitime 13 Şubat Perşembe ara verildi.

Kaynak: AA
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