Kars'ta bazı caddelere uyarıcı afişler asıldı

Kars'ta bazı cadde ve mahallelere 'Covid-19 açısından riskli bölge' afişi asıldıKars'ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nce Covid-19 vakalarının yoğun olduğu cadde ve mahallelere üzerinde Kovid-19 açısından riskli bölge" maske-mesafe-hijyen kurallarına...