Kars'ta bazı caddelere uyarıcı afişler asıldı
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Kars'ta bazı caddelere uyarıcı afişler asıldı

18.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:20
Kars'ta bazı caddelere uyarıcı afişler asıldı

Kars'ta bazı cadde ve mahallelere 'Covid-19 açısından riskli bölge' afişi asıldıKars'ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nce Covid-19 vakalarının yoğun olduğu cadde ve mahallelere üzerinde Kovid-19 açısından riskli bölge" maske-mesafe-hijyen kurallarına...

Kars'ta bazı cadde ve mahallelere 'Covid-19 açısından riskli bölge' afişi asıldı

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nce Covid-19 vakalarının yoğun olduğu cadde ve mahallelere üzerinde Kovid-19 açısından riskli bölge" maske-mesafe-hijyen kurallarına riayet edelim" yazılı afiş asılarak vatandaşlar uyarıldı.

Kars'ta Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir alınırken, yetkililer sürekli salgınla mücadelede vatandaşları uyarıyor. Vatandaşlardan mecbur olmadıkları takdirde evlerinden çıkmamalarını isteyen yetkililer, kentte Covid-19 vakalarında yoğunluk görülen bölgelere de uyarıcı afişler asıyor. - KARS

Kars'ta bazı caddelere uyarıcı afişler asıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:21:00. #1.15#
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