Kars'ta bayramlaşma

Kars'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kars Valiliğinde düzenlenen bayramlaşma programında Kars Valisi Türker Öksüz, il protokolü ile vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ederek, "Mübarek Ramazan ayını geride bırakıp bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Bugün dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, hoşgörü, saygı ve birlik beraberliğin arttığı günlerdir." dedi.

Barış ve huzur temennisinde bulunan Öksüz, şunları söyledi:

"Bugünün yine gönülleri yaptığımız bir bayram olmasını diliyoruz. Tüm Kars halkı başta olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bu arada vatanı uğruna şehit olan ve bugünlere ulaşmamızı borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize de bayram vesilesiyle Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara olan şükran ve minnet duygularımızı da bir kez daha belirtmek istiyorum. Bayramın hepimize, ülkemize ve Kars halkına hayırlı olmasını diliyorum."

Sarıkamış ilçesinde de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen programa, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal,9. Komando Tugay Komutan vekili Muhabere Albay Kemal Aydın Dede, Belediye Başkanı Harun Hayali, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Koşal, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberliğin ve kaynaşmanın yaşandığı müstesna günler olduğunu belirterek, "Şehitler diyarı ilçemizde birlik beraberlik içerisinde kardeşliğin, sevgi ve saygının perçinlendiği, birbirleriyle olan dargınlıklarını unutarak barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hayali'de tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını temennisinde bulunarak tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı.

Törenin ardından protokol mensupları İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığını gezerek buradaki polis ve askerlerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA