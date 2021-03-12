Kars'ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

Kars'ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi Kars'ta İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü ve M. Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında tarihi Kars Kalesi eteklerinde Bayrak ve Atatürk temalı ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.

Kars'ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

KARS - Kars'ta İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü ve M. Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında tarihi Kars Kalesi eteklerinde Bayrak ve Atatürk temalı ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü ve M. Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Kars Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, tarihi Kars Kalesi eteklerinde gerçekleştirilen gösteri, büyük beğeni topladı. Mehmet Akif Ersoy'a ithafen gerçekleştirilen etkinlikte, Kars Kalesi'ne Türk bayrağı, Atatürk, Türkiye haritası ve çeşitli motifler yansıtılırken, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." Mehmet Akif Ersoy, yazısı ışık ve lazerle yansıtıldı.

Kars Kalesi'nde eteklerinde gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterisi kentin her yerinden görüldü.

KRS-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı