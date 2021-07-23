Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı

Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtardı.

Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtardı.

Kars merkez Paşaçayır Mahallesi'nden geçen Kars Çayı'nın kenarına su içmek için inen inek çamura saplandı. İneğin sahipleri ve vatandaşlar suya girerek ineği kurtarmaya çalıştı. Her defasında başarısız olan vatandaşlar son olarak ineği çekerek çıkarmayı denedi. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu ineği bataklıktan çıkarmayı başardı. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonrası bataklıktan çıkarılan inek, inek sürüsüne katılarak bölgeden ayrıldı. - KARS

Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Mehmet Topal Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta bataklığa saplanan ineği vatandaşlar kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:23:18. #1.14#

title