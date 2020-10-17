Kars'ta bataklığa düşen at kurtarıldı
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Kars'ta bataklığa düşen at kurtarıldı

17.10.2020 07:26 | Son Güncelleme: 17.10.2020 07:37

Kars'ta bataklığa düşen at kurtarıldı Kars'ta dere kenarındaki bataklığa düşerek çamura saplanan at, ekipler tarafından halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Kars'ta bataklığa düşen at kurtarıldı

KARS - Kars'ta dere kenarındaki bataklığa düşerek çamura saplanan at, ekipler tarafından halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi İstasyon Mahallesinden otlayan bir at, bataklığa düştü. Bulunduğu yerden kurtulmaya çalışan at, iyice çamura saplanınca sahibi ve çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Bir süre atı kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bataklığa düşen atı kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye getirilen iş makinesiyle önce bataklığın bir kısmı kumla dolduruldu. Daha sonra atı kurtarma çalışması başlatıldı. Kepçeye bağlanan halat yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından at bataklıktan kurtarıldı.

Atın bataklıkta mahsur kaldığını ifade eden Aslı Aydın, durumu polise bildirdiğini söyledi.

Aydın, "Çocuğun elindeydi at, bağırdım bırakmadılar. Baktım at çamura batmış. Telefon açtım, polisi aradım. Sağ olsunlar geldiler çıkardılar. Başı boş hayvanlar için çok üzülüyorum. İmkanım olsa sokak köpekleri olsun, atlar olsun hepsine yardım ederim burada elimden geldiğince koşuyorum" dedi.

Kars'ta bataklığa düşen at kurtarıldı
Kars'ta bataklığa düşen at kurtarıldı
Kars'ta bataklığa düşen at kurtarıldı
Kars'ta bataklığa düşen at kurtarıldı
Kars'ta bataklığa düşen at kurtarıldı
Kars'ta bataklığa düşen at kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM

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