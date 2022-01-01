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Kars'ta basına siber suçlar anlatıldı

Kars'ta basına siber suçlar anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcilerine siber suçlar hakkında bilgi verildi.

KARS (İHA) - Kars'ta görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcilerine siber suçlar hakkında bilgi verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bu seferki konukları basın mensupları oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarına Sosyal Medyanın hayata ki etkileri, internet üzerinde işlenen suçlar, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve internetin Çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveynlere düşen görevler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Siber suçlarla mücadele ve sosyal medya hakkında sunum yapan görevli eğitmen polisler, farkındalık oluşturarak siber suçların işlenmeden önlenmesi, özellikle çocuk ve gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması amacıyla başlatılan "Siberay" projesine ilişkin sunum yapıldı.

Sohbet ortamında geçen toplantı yapılan sunuların ardından sona erdi. Toplantıya kentte görev yapan basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta basına siber suçlar anlatıldı

Kars'ta basına siber suçlar anlatıldı

Kars'ta basına siber suçlar anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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