Kars'ta, Başıboş Atlar Tehlike Yaratıyor

Kars'ta, sahipleri tarafından başıboş bırakılan atlar, araçların geçtikleri yollara çıkarak tehlike yaratıyor.



Kars-Ardahan-Susuz Karayoluna çıkan başı boş atlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sahipleri tarafından yazın tarla işlerinde kullanılan atlar, daha sonra serbest bırakılıyor. Serbest bırakılan atlar ise karayoluna çıkarak kazalara davetiye çıkarıyor.



Kars-Ardahan karayolunu kullanan sürücüler, özellikle atların geceleri çok tehlikeli olduğunu ve yetkililerin bu soruna çözüm bulması gerektiğini belirttiler.



Zaman zaman trafik kazalarına sebep olan atların sahipleriyle görüşülerek atların başıboş bırakılmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden sürücüler, "Atlar birden yola çıkıyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Özellikle geceleri çok tehlikeli araçların far ışıklarına gelen atlar kazaya neden oluyor. Çok sayıda arkadaşımız ata çarparak kaza yaptı. At sahipleriyle görüşülerek bu sorunu yetkililerin çözmesi gerekiyor" dediler.



Öte yandan Kars-Ardahan karayolunda sürüler halinde gezen atlar, trafiğinde kilitlenmesine neden oluyor. Atların yoldan çekilmesini bekleyen sürücüler, araçlarından inerek atları yoldan çıkarıyor.



Yetkililerden başıboş dolaşan atların sahiplerinin bulunması ve uygun bir yere götürülmeleri isteyen vatandaşlar, sürüler halinde atların her ana yola çıkarak, kazalara neden olduğunu da sözlerine eklediler. - KARS