Kars'ta başarılı 39 öğrenci bisikletle ödüllendirildi
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Kars'ta başarılı 39 öğrenci bisikletle ödüllendirildi

Kars'ta başarılı 39 öğrenci bisikletle ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars Sarıkamış ilçesindeki başarılı 39 ortaokul öğrencisine bisiklet hediye edildi.

Kars Sarıkamış ilçesindeki başarılı 39 ortaokul öğrencisine bisiklet hediye edildi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın girişimleriyle Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından alınan bisikletler, Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle öğrencilere teslim edildi.

Kaymakam Koşal, yaptığı konuşmada, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak ilçe merkezi ve köylerinde bulunan 39 başarılı öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini söyledi.

Salgın döneminde öğrencilerin zor bir eğitim sürecinden geçtiğini ifade eden Koşal, "Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle çocuklarımızın daha sağlıklı ve daha güvenilir ortamlarda spor yapabilmesini sağlamak amacıyla biz de çocuklarımızı ödüllendirdik. Son bir yıldır pandemi dolayısıyla zor bir eğitim süreci geçiren çocuklarımızın evde de olsa ekran başında derslerine devam etmesi ve başarılı olmasını bizde bu şekilde ödüllendirdik. İnşallah kazasız belasız şekilde kullanmak nasip olur." diye konuştu.

Öğrencilerden Semih Öztürk de bisikletle çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Spor dalında başarılı olduğum için kaymakamlık bisiklet hediye etti, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kasklarını giyen öğrenciler, bisikletle ilk turlarını tören alanında attı.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, Sarıkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Harun Yılmaz, öğrenciler ile veliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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