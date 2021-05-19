Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı
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Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta baraj gölüne düşen ve tamamen suya gömülen otomobildeki 3 kişiyi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ta baraj gölüne düşen ve tamamen suya gömülen otomobildeki 3 kişiyi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

O.D'nin kullandığı araç, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Kars Barajı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, suya gömülen araçta boğulmamak için otomobilin üzerine çıkan O.D ile L.E ve S.T'yi kısa sürede kurtardı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden alınarak Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı
Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı
Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı
Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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