Kars'ta bakkalı bıçakla öldürüp iş yerini ateşe verdiler
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Kars'ta bakkalı bıçakla öldürüp iş yerini ateşe verdiler

Kars'ta bakkalı bıçakla öldürüp iş yerini ateşe verdiler
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Selim ilçesinde 81 yaşındaki kişi iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Kars'ın Selim ilçesinde 81 yaşındaki kişi iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Koyunyurdu köyünde bakkal işleten Hayrettin Aymergen'in iş yerinde yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. İş yerinde cesede bulunan Aymergen'in kafasına sert bir cisimle vurulduğu, göğsünde de 3 bıçak darbesi yer aldığı belirlendi.

Aymergen'in henüz kimliği belirlenemeyen zanlı ya da zanlılarca öldürüldükten sonra olaya yangın süsü verilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Cenaze, otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bakkal ve çevresinde detaylı araştırma yapan jandarma, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kars'ta bakkalı bıçakla öldürüp iş yerini ateşe verdiler
Kars'ta bakkalı bıçakla öldürüp iş yerini ateşe verdiler
Kars'ta bakkalı bıçakla öldürüp iş yerini ateşe verdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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