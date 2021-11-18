Kars'ta "bakkal" cinayetine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Kars'ta "bakkal" cinayetine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta

Kars'ın Selim ilçesinde bıçakla öldürüldükten sonra iş yeri ateşe verilen 81 yaşındaki bakkal Hayrettin Aymergen cinayetiyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

SELİM, KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde bıçakla öldürüldükten sonra iş yeri ateşe verilen 81 yaşındaki bakkal Hayrettin Aymergen cinayetiyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Koyunyurdu köyünde 12 Ağustos'ta yaşanan cinayete ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 10 şüpheliyi yakaladı.

Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Olay

Koyunyurdu köyünde bakkal işleten Hayrettin Aymergen'in iş yerinde 12 Ağustos'ta yangın çıkmış, ekiplerce söndürülen yangın sonrası Aymergen'in cesedi bulunmuştu.

Cesedinde bıçak izleri tespit edilen Aymergen'in katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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