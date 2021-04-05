Kars'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
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Kars'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Kars'ta, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı.

Kars'ta, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı. Güzelliğiyle etkileyen kardelenler görenlerin ilgisini çekti.

Kars'ta Nisan ayı ile birlikte açan kardelenler, görsel şölen sunarken, vatandaşlar ise baharın geldiğini belirttiler. Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyü bölgesinde bulunan dağlarda açan kardelenler, baharında müjdecisi oldu.

Beyaz kardelenlerin bölgede yoğunlukta bulunduğunu ifade eden köylüler, "Havalar ısındı, karlar eridi. Kardelen çiçekleri de kendini gösterdi. Burada yoğunlukta beyaz kardelen var, çok güzel görünüyorlar, birkaç gün sonra daha çok kardelen açmış olacak" dediler.

Öte yandan karların erimesiyle birlikte çıkan kardelenler, görsel şölen sundu. Çoğunluğu beyaz olan kardelenler görenleri ise büyüledi. - KARS

Kars'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
Kars'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
Kars'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
Kars'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
Kars'ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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