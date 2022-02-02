Kars'ta bahar havası karla mücadeleyi hızlandırdı - Haberler
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Kars'ta bahar havası karla mücadeleyi hızlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta bahar havası karla mücadeleyi hızlandırdı

Son 2 gündür bahar havasının yaşandığı Kars'ta karla mücadele çalışmaları hızlandı.

KARS (İHA) - Son 2 gündür bahar havasının yaşandığı Kars'ta karla mücadele çalışmaları hızlandı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yürütülen karla mücadele çalışmaları havaların sıcak gitmesiyle birlikte yoğunlaştı. Belediye ekipleri kenttin bütün cadde ve sokaklarının kar ile buzunu temizliyor.

Şubat ayında bahar havasının yaşandığı kentte greyderlerle temizlenen caddelerin karları, kepçeler yardımıyla kamyonlara doldurularak kent dışına taşınıyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün yakından takip ettiği karla mücadele çalışmaları vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Belediye ekipleri, yürütülen karla mücadele çalışmalarında vatandaşların kendilerine yardımcı olmalarını bekliyor. - KARS

Kars'ta bahar havası karla mücadeleyi hızlandırdı

Kars'ta bahar havası karla mücadeleyi hızlandırdı

Kars'ta bahar havası karla mücadeleyi hızlandırdı

Kars'ta bahar havası karla mücadeleyi hızlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Belediye Başkanlığı, Kars, kar, Yerel, Haber

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