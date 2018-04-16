Kars'ta "Bahar" Görsel Şölen Sunuyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta, havaların ısınmasıyla canlanan doğa görsel şölen sunuyor.

Türkiye'de kış aylarının en sert geçtiği, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusundaki Kars'ta havaların ısınmasıyla doğa canlandı.

Kış aylarında tamamen beyaza, bahar aylarından da yeşile ve doğanın tüm renklerine bürünen kente yerli ve yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Baharın gelmesiyle vatandaşlar yeşillikler arasında gezinti yapıyor.

Türkiye'nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13. alanı kuş cenneti Kuyucuk Gölü de bahar ayıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Gelincik fare avında

Havaların ısınmasıyla göl yakınlarına gelen gelincikler yiyecek ararken objektiflere yansıdı. Fare avına çıkan gelinciğin avını yakalaması da fotoğraflandı.

Sarıkamış ilçesinde de baharda doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla insanı etkiliyor. Sarıkamış'ı çevreleyen sarıçam ormanları, hançerli düzü, keklik vadisinde açan mor ters laleler, görsel şölen sundu.

Göç yolundan dönen kızıl şahin ve diğer kuşlar, meralara hayvanlarını çıkaran besiciler, doğayı renklendirdi.

Kağızman ilçesinde de ise çiçek açan kayısı ve armut ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar çiçekli ağaçların altında yürüyerek keyifli anlar yaşadı.