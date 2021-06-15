Kars'ta, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü etkinliği

Kars'ta, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

15 Haziran Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü münasebetiyle Kars'ta program düzenlendi.

15 Haziran Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü münasebetiyle Kars'ta program düzenlendi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlik nedeniyle Başkonsolos Nuru Guliyev, kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini ifa eden Başkonsolos Nuru Guliyev, "Azerbaycan çok bütün alanlarda çok büyük ilerleme kat etti. Sovyetler Birliği'nde mevcut olan 15 Cumhuriyetin hemen hemen en son rılarında yer alan Azerbaycan çok kısa bir dönem içerisinde en ön sıralara yerleşmeyi başardı. Ulu Önder Haydar Aliyev'n sayesinde, ülkemizde bütün alanlarda eğitiminden, sağlığından, kültüründen, sanayisinden, tarımından, madenciliğinden her yönüyle kurularak gelişti. Niye diyorum kuruldu. Çünkü o zamana kadar Azerbaycan'da hiçbir şey yapılmamıştı ve Azerbaycan insanının yaşam kalitesi, yaşam şartları çok kötüydü. Azerbaycan ilk ve en önemli aldığı kararlardan birisi Azerbaycanlı gençlerimizin yurt dışına eğitim almak için gönderilmesi oldu. Yabancı şehirli adında gruplarımız, öğrenci gruplarımız binlerce öğrencimiz her sene Sovyetler Birliği'nin en başarılı, en güzel üniversitelerine gönderildi ve orada eğitim aldı. Onlardan bir kısmı Azerbaycan'a geri gelerek Azerbaycan'a hizmet etmeye başladılar. Bu hizmetin sonucu da Azerbaycan gelişmesini başlattı" dedi.

Başkonsolos Guliyev, "Eleman olmadan, bilgili eleman olmadan hiçbir alanın gelişmesi mümkün değildir. Bir doktor olmadan bir hastane kurulmaz, bir öğretmen olmadan üniversite kurulmaz, dikkat ederseniz ben dedim ki bir kısmı geldi. Niye bir kısmı gelmedi. O zaman bir çok kişi onu anlamıyordu ve hesap etmiyorlardı ki geri gelmeyenler doğru yolda değillerdi, doğru yapmıyorlardı. Ama ulu önderin uzağı gören bir siyaseti vardı. O diyordu ki, 'geri gelmeyenlere de dokunmayın. Bir gün onlarında sırası gelecek.' ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra biz bağımsızlığımızı elde ettikten sonra geri dönmeyen öğrencilerimiz yurt dışında Sovyetler Birliği'nin çeşitli ülkelerinde Azerbaycan'ın sesi oldular. Bizleri bulundukları ülkelerde savunmaya başladılar. Emin olun ki bizim o zaman ki gençlerimiz bilinçliydi. Bugün onlar o misyonu devam ettirmektedirler" diye konuştu.

Başkonsolos Nuru Guliyev, daha sonra basın mensuplarıyla birlikte Erzurum Caddesi'ne geçti. Başkonsolos Nuru Guliyev, Erzurum Caddesi üzerinde bulunan Haydar Aliyev heykeline kırmızı gül bıraktı. Saygı duruşunda bulundu. Başkonsolos Guliyev ve beraberindekiler ulu önderi Aliyev'i minnetle yad ettiler. - KARS

Kars'ta, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü etkinliği
Kars'ta, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü etkinliği
Kars'ta, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü etkinliği
Kars'ta, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Tan Taşçı Selma Ergeç Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Burak Yılmaz Servet Yardımcı Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:15:06. #1.16#

title