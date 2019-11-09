Kars'ta Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrak Günü etkinliği

09.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:23

Kars'ta, Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrak Günü etkinlikleri çerçevesinde program düzenlendi.



Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 'Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı' bölümü öğretim üyeleri ile öğrencileri bir araya gelerek Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrak Günü'nü kutladı.



Kafkas Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 'Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı' Bölüm Başkanı Dr. İlkin Gulusoy, öğrencileriyle bir araya geldi. Bölüm Başkanı Dr. İlkin Gulusoy, öğrencilerle bir süre günün anlam ve önemi hakkında konuştu.



"Bir Kere Yükselen Bayrak Bir Daha İnmez" deyimini hatırlatan Gulusoy, iki kardeş ülkenin bayraklarının sonsuzadek yan yana dalgalanmasını arzu ettiğini dile getirdi.



Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrak Günü Etkinliği yöresel kıyafetlerle gelen öğrencilerle toplu fotoğraf çekilişinden sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA