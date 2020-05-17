Kars'ta ayının saldırısına uğrayan genç yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
17.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:49
Kars'ın Kağızman ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kötek köyündeki Morpet Deresi çevresinde ot toplamaya giden Ozan Ulu'ya (20) ayı saldırdı.
Kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden ayının pençe darbeleriyle yaralanan Ulu, saldırıdan arkadaşlarının yardımlarıyla kurtuldu.
Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Ulu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA