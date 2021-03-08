Kars'ta av sezonu sona erdi
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Kars'ta av sezonu sona erdi

08.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:33
Kars'ta av sezonu sona erdi

Kars'ta 2020-2021 yılı av sezonu sona erdi.

Kars'ta 2020-2021 yılı av sezonu sona erdi. İl genelinde Ağustos ayına kadar avlanmak yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, yasal olarak kara avcılığı "av sezonu" içerisinde yapılabilmektedir. Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmektedir. 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca; av sezonu 07.03.2021 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasaktır" denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamaktadır. Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması ve bu tür yasadışı faaliyetlerde bulunanların Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğüne, Orman İşletme Müdürlüklerine, Jandarma ve Emniyet Birimleri ve Fahri Av Müfettişlerimize bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz etmektedir. Av sezonu dışında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine muhalefet edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır." - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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