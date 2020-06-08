Kars'ta atlı cirit heyecanı
- Kars'ta atlı cirit heyecanı Kars'ta yaklaşık 4 ay ara verilen atlı cirit müsabakaları yeniden start aldı.
08.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:05
- Kars'ta atlı cirit heyecanı
KARS - Kars'ta yaklaşık 4 ay ara verilen atlı cirit müsabakaları yeniden start aldı.
Korona virüs salgını dolayısıyla yaklaşık 4 ay ara verilen cirit müsabakaları normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde başlayan ve Kekeç, Akçakale ile Başköy köylerinden de 10 sporcunun katıldığı atlı cirit müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.
Atlı cirit müsabakalarında ciritçilerin sergilediği performans ise görenleri oldukça etkiledi.
Kaynak: İHA