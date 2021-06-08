Son dakika: Kars'ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 3 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Kars'ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 3 sivil hayatını kaybetti Kars'ta keşfe giden askeri aracın devrilmesi sonucu bir astsubay şehit olurken, 1 avukat ve 2 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Kars'ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 3 sivil hayatını kaybetti

KARS - Kars'ta keşfe giden askeri aracın devrilmesi sonucu bir astsubay şehit olurken, 1 avukat ve 2 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Kazada bir asker ise ağır şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk şehit olurken, araçta bulunan avukat Metin Avunca, Eyüp Bozyel ile Gülcan Bozyel hayatını kaybetti. Kazada bir asker ise ağır şekilde yaralandı.

Kaza sonrası yolu trafiğe kapatan ekipler bölgeye giriş ve çıkmışa izin vermezken, yaralı asker Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kars Valisi Türker Öksüz, hastaneye gelerek Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu'dan yaralılar hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında yaptığı açıklamada 1 askeri personelin şehit olduğunu biri avukat 3 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiğini, bir askerin de tedavisine devam edildiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu