Kars'ta Aşağı Damlapınar köyü karantinaya alındı
Kars'ın Selim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy karantinaya alındı.
29.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:06
Kars'ın Selim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında Selim'e bağlı Aşağı Damlapınar köyünün bugün itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA