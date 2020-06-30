Kars'ta arıların oğul verme ritüeli ilginç görüntüler oluşturdu
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Kars'ta arıların oğul verme ritüeli ilginç görüntüler oluşturdu

Türkiye'de bal üretiminde önemli yere sahip Kars'ta, arıların yeni sezonda ilk oğul vermeye başlaması ve arıcıların bu arıları başka bir kovana almayı çalışması ilginç görüntülere sahne oluyor.

Kars'ta arıların oğul verme ritüeli ilginç görüntüler oluşturdu
30.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:30

Türkiye'de bal üretiminde önemli yere sahip Kars'ta, arıların yeni sezonda ilk oğul vermeye başlaması ve arıcıların bu arıları başka bir kovana almayı çalışması ilginç görüntülere sahne oluyor.

Zengin bitki örtüsü ve 2 bin rakımlı sarı çam ormanları ile rengarenk çiçekleriyle öne çıkan Sarıkamış'ta, arıların oğul vermesi arıcıları heyecanlandırdı.

Bir süredir etkili olan yağmurların ardından açan güneşle arıların hareketliliği de arttı. Sabah ve öğle saatlerinde oğul vermek için kovanlarından çıkan arılar, bir süre hep birlikte uçtuktan sonra kovanlara yakın alanlardaki bitki, ağaç, demir ya da taşlar üzerine kümeleniyor.

Arıların kümelendiği yerleri tespit eden arıcılar, hazırladıkları kovanları koyarak arıların içine girmesini sağlıyor.

Arıcılar da her yeni sezonda arıların tekrar ettiği bu ritüel ile hem kovan sayısını, hem de arıların verdiği oğullar ile bal üretiminde artış sağlıyor.

Bal üreticiliği yapan arıcı Ali Hikmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıların oğul vermesinin kovan sayısının artması anlamına geldiğini ve bu durumun sonraki yıllarda bal üretiminin daha üst seviyelere çıkmasını sağlayacağını söyledi.

Arılar kraliçe arının talimatıyla kovanı terk ediyor

Yılmaz, bahar mevsimi ile kovanlardan dışarı çıkan arıların geliştikten sonra kovandaki arı mevcudunun çoğaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ana arının isteğine bağlı arıların kimisi bal yapar, kimisi de oğul yapar. Ana arı ne talimat verirse arı ona göre hareket eder. Kovanda arı mevcudunun artmasıyla ana arıyla arıların bir kısmı kovanı terk eder. Arılar ardından bir süre havada uçuşur ve ana arı ile işçi arılar nereyi tespit etmişlerse arılar oraya konar. Ana arı konduktan sonra bütün arılarda onun üzerine konar. Biz de bu arıları konduğu yerden kovana almaya çalışırız. Oğul verme şekli bu şekilde gerçekleşir." ifadesini kullandı.

Kümeleşen ve ilginç görüntüler oluşturan arıların kovana girmesi 15 dakika içinde tamamlanıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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