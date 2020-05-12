Kars'ta arazi kavgası 2 ölü, 1 yaralı
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Kars'ta arazi kavgası 2 ölü, 1 yaralı

Kars'ta arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralıKARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyünde husumetli iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kars'ta arazi kavgası 2 ölü, 1 yaralı
12.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:51

Kars'ta arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyünde husumetli iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Jandarma olayların yaşandığı köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kuloğlu köyünde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce bir kavgada akrabalarının öldürülmesinden Daşdan ailesini sorumlu tutan Güngör ailesinden 3 kişi, ailenin evine silahla ateş açtı. Daşdan ailesinin de silahla karşılık vermesi üzerine iki aile arasında yaşanan kavgada, amca çocukları Gökhan Daşdan (28) ve Ümit Daşdan (33) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İzzet Daştan ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi. Gökhan ve Erdem Daşdan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Gökhan Daştan'ın Kağızman'daki bir köyde imam olduğu öğrendildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kars'ta arazi kavgası 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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