Kars'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kars'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çakmak köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan E.Ç, T.İ ve E.İ, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik