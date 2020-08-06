Kars'ta aranan zanlılara yönelik operasyon: 2 kişi tutuklandı Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde çalışma yapıldı.

Ekipler, kentte 2006 yılında dolandırıcılık suçlarından 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 24 bin 830 lira adli para cezası bulunan A.Y ile kasten adam öldürme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi (40) takibe aldı.

İki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari zanlıları yakaladı.

A.K ve A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA