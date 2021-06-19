Kars'ta aranan 64 kişi yakalandı
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Kars'ta aranan 64 kişi yakalandı

Kars'ta aranan 64 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta haklarından çeşitli suçlardan arana kararı bulunan 64 kişi yakalandı.

Kars'ta haklarından çeşitli suçlardan arana kararı bulunan 64 kişi yakalandı. Yakalanan 64 kişiden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce haklarında çeşitli mahkemelerce arama ve yakala kararı olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü 17 Mayıs-17 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında "Kasten Adam Öldürme" suçundan 15 yıl cezası bulunan İ.A., "Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay cezası bulunan M.Ö. ve G.Ö, "Yol Kesme Suretiyle Birden Fazla Kişi ile Yağma" suçundan 10 yıl cezası bulunan S.S., "Hırsızlık" suçundan 6 yıl cezası bulunan F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu kent genelinde 40, il dışında 24 kişi olmak üzere toplam 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 64 kişi işlemleri tamamlandıktan sonra önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından da Adliye Sarayı'na getirildi.

Adliye Sarayı'na getirilen 64 kişiden, 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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