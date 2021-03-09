Kars'ta araçlarıyla tipide mahsur kalanları İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
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Kars'ta araçlarıyla tipide mahsur kalanları İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

09.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:20
Kars'ta araçlarıyla tipide mahsur kalanları İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan yoğun tipi nedeniyle köy yolunda araçlarıyla mahsur kalanlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan yoğun tipi nedeniyle köy yolunda araçlarıyla mahsur kalanlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Türkmeşen köy grup yolunda etkili olan tipi nedeniyle araçlar kara saplandı.

Arkadan gelen araçların da yolu kapatması nedeniyle ulaşım durdu.

Kapanan yolda mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla bölgeden çıkamayınca İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yolu açıp mahsur kalanları kurtararak köylerine ulaşmalarını sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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